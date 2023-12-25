У Черкасах у переддень Різдва волонтери, митці, музиканти та медійники - на благодійному ярмарку збирали гроші для протитанкістів 53-ї бригади імені Володимира Мономаха. Можна було не просто задонатити, а й взяти участь в етномайстеркласах.

Правий фланг Авдіївського виступу. Одну з ділянок тут тримає 53 бригада імені Володимира Мономаха. Щодня хлопці стримують штурми росіян. Ті ж не шкодують на українських вояків ні снарядів, ні техніки, ні солдат. Розрахунок протитанкістів, в якому служить Станіслав відзначився в боях особливо…

- "Пілюля" - людина унікальна, буквально за кілька місяців він знищив, скільки одиниць техніки? - 33. - Особисто я понад 20… І ось за цей "Джавелін", він піде з аукціону, хлопцям треба буде пригнати машину, бо вона їм потрібна. Дуже потрібна.

А це вже благодійний ярмарок у центрі Черкас, де волонтери, митці, музиканти й народні майстри збирають гроші на автомобіль, який так потрібен протитанкістам. Збори на потреби 53 бригади команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошувала вже не раз… Цей збір теж не став винятком.

Стас Кухарчук - кореспондент телеканалу "Інтер":

Саме з 53 бригадою ми неодноразово організовували збори з командою "Подробиць", власне це і продовжується. Хлопцям постійно потрібні машини, постійно потрібні квадрокоптери, постійно потрібні тепловізійні засоби й засоби спостереження.

Інна Лук'янченко - співорганізаторка благодійного ярмарку:

Складно збирати донати на потреби хлопців в тому плані, що рівень життя людей падає, і люди не мають можливості донатити стільки, скільки б вони хотіли. Тому ми проводимо такі благодійні заходи, і кожен може пожертвувати ту суму, яка для нього прийнятна.

Утім співорганізатори ярмарку закликали робили донати з користю для себе. За внесок можна було придбати тематичні різдвяні сувеніри, розписані народними майстринями гільзи, патріотичні прикраси або картини. Пан Дмитро за 60 тисяч гривень придбав той самий підписаний протитанкістом Станіславом "Джавелін" і розписану Наталією Крамною-Таран укладку від танкового снаряда. Про витрачені гроші чоловік ані трохи не шкодує.

Дмитро Соломаха - відвідувач благодійної акції:

Я собі кожного разу так нагадую, якою ціною і чиїм коштом ми маємо змогу зустріти цей світанок, цей день, маємо змогу працювати… Тому, поки ми не переможемо, одна думка, як ще покращити умови наших воїнів і наблизити нашу Перемогу.

Збирали на позашляховик усі - від малого до старого. За донат у 250 гривень 15-річна Олена взяла учать у майстеркласі з розпису різдвяних прикрас. Дівчина каже, допомога армії зараз вкрай важлива.

Олена Кобзар - відвідувачка благодійної акції:

Армія зараз, як ніколи потребує допомоги, і вона потребує її завжди. Кожна гривня, кожна копійка буде допомагати армії. Тому люди не мають бути байдужими.

А от байдужими до історії власної країни - відвідувачів майстеркласів не залишали майстри Черкаського краєзнавчого музею. Плетіння різдвяних дідухів вони прикрашали історіями святкування у стародавні часи.

У нас був дідух - виглядав він так. Це символ нашого українського роду. В нього є голова, тіло і ноги. Голова - це майбутні наші покоління, тіло - це ми, ноги - це наші предки, наші дідусі й бабусі. Є повір'я, що на свята предки живуть в цьому дідуху.

За чотири години ярмарку учасникам вдалось зібрати 110 тисяч гривень, це більша частина суми на купівлю позашляховика. Тож команда "Подробиць" просить всіх небайдужих долучитись до збору за реквізитами на екрані, і зробити справжній різдвяний подарунок протитанкістам 53 бригади імені Володимира Мономаха.

💳Реквізити для збору:

4149 6293 5479 4687

Лук'яненко Інна Приватбанк