Колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс звернувся до Конгресу США із закликом надати Україні більше допомоги.

Ставрідіс зазначив, що половина російської армії була знищена, при цьому жоден американський солдат не був убитий та навіть підданий ризику, і країна зробила це, витративши "еквівалент 5 відсотків" річного оборонного бюджету США.

"Ми повинні надати Україні військову підтримку. Їхня справа справедлива. Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні. Тому я стурбований війною в Україні лише в тому випадку, якщо США та наші європейські союзники не виконають взяті нами зобов’язання щодо підтримки України", - заявив він.

У жовтні президент США Джо Байден направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, однак проект досі не погодили. Документ відмовляються схвалити республіканці, які вимагають включити до нього посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер 14 грудня повідомив про рішення сенаторів відкласти канікули та продовжити роботу щодо узгодження додаткової допомоги Києву. Раніше Палата представників оголосила, що повернеться до розгляду цього питання лише у січні.