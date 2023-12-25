Українські сили протиповітряної оборони минулої доби збили російський бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-30.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Варто зазначити, що вартість одного такого бомбардувальника - близько 50 млн долларів.

Також минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника.

Нагадаємо, успішне знищення трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російських окупантів виявилося вражаючою операцією сил оборони України. Під час цієї події пілоти противника знахабніли та намагалися підлетіти ближче для нанесення ударів по військовослужбовцям ЗСУ.