Українська ППО за минулу добу знищила два російські винищувачі Су-34 та Су-30 - Генштаб [ Редагувати ]
Українські сили протиповітряної оборони минулої доби збили російський бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-30.
"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Варто зазначити, що вартість одного такого бомбардувальника - близько 50 млн долларів.
Також минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника.
Нагадаємо, успішне знищення трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російських окупантів виявилося вражаючою операцією сил оборони України. Під час цієї події пілоти противника знахабніли та намагалися підлетіти ближче для нанесення ударів по військовослужбовцям ЗСУ.
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