У ДПСУ розповіли, що зараз відбувається на кордоні з Польщею [ Редагувати ]
Майже на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні здійснюється пропуск автобусів та легкових автомобілів за електронною чергою. Водночас пішоходів пропускають лише на КПП "Шегині".
Про це повідомляє в Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Наразі ситуація з чергами у пунктах пропуску на кордоні з Польщею така:
"Ягодин" - 0 автобусів (електронна черга), пропуск пішоходів не здійснюється, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється;
"Устилуг" - 0 л/а, 3 автобуси (електронна черга), пропуск пішоходів не здійснюється;
"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;
"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;
"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;
"Краківець" - 0 л/а, 4 автобуси (електронна черга), пропуск пішоходів не здійснюється;
"Шегині" - 0 л/а, 4 автобуси (електронна черга), пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;
"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється.
"Нижанковичі" - 0 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Прикордонники рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
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