Зима лише почалася, а у росіян є такі точні ракети як, наприклад, "Калібр" та "Іскандер". Тому українцям необхідно запастися павербанками та іншими необхідними речами на випадок блекаутів внаслідок масованих ворожих атак.

Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю "Укрінформ".

"Я вважаю, що наші військові, енергетики, комунальники героїчно пройшли минулу зиму. Та все одно ми навчаємося, вдосконалюємо наші захисні споруди та методи боротьби з тими ж Shahed", - сказав Синєгубов.

Однак він наголосив, що потрібно готуватись до найгіршого.

"Вірити в краще, але готуватися. Ворог вчиться так само. Так, зараз він б'є дронами, може, економить ресурси, можливо, С-300 вже не так просто виїхати на вогневі позиції", - додав глава Харківської ОВА.

Водночас він зазначив, що у росіян є "Калібри", "Іскандери" й інші типи досить точних ракет.

"Тому кожному з нас треба підготуватися: умовно кажучи, мати якісь продовольчі запаси, павербанки, як виявилося, й резервну картку мобільного зв'язку. Зима лише почалася", - наголосив Синєгубов.