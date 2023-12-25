У двох районах Києва зникла вода [ Редагувати ]
У понеділок, 25 грудня, у Голосіївському та Деснянському районах Києва сталися аварії на водопровідній мережі. Декілька будинків залишилися без води. Про це повідомляє КМДА.
Перекрито дорожній рух однією смугою на вул. Добрий шлях. Пошкодження сталось на водопровідній мережі діаметром 200 мм.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул. Добрий Шлях, 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2.
Зазначається, що для забезпечення потреб споживачів направлена автоцистерна з питною водою, яка знаходиться на вул. Добрий Шлях, 5.
Також сьогодні сталось пошкодження водопровідної мережі на вул. Матеюка, 4. Через необхідність продовжити розриття на проїжджій частині наразі перекрито рух однією смугою.
Тимчасово відсутнє водопостачання у трьох житлових будинках за адресами: вул. Матеюка, 4, 15-А, 15.
Автоцистерна з питною водою розміщена на вул. Матеюка, 15-А.
Раніше ми писали про те, що на блоках ТЕС і ТЕЦ нові аварійні відключення.
по темі
У суботу, 23 грудня, в центрі столиці Києва, на вулиці Хрещатик, мешканці міста вийшли на мітинг
У Києві внаслідок нічної атаки дронів уламки впали в різних районах міста, особливо в Солом'янському, де один із будинків був значно пошкоджений
У пʼятницю, 22 грудня, голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про те, що вночі російські військові масовано атакували ударними дронами Київську область
У результаті нічної ворожої атаки на столицю відомий телеведучий Андрій Ковальський втратив своє житло у Києві
У середу, 20 грудня, Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру