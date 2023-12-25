У понеділок, 25 грудня, у Голосіївському та Деснянському районах Києва сталися аварії на водопровідній мережі. Декілька будинків залишилися без води. Про це повідомляє КМДА.

Перекрито дорожній рух однією смугою на вул. Добрий шлях. Пошкодження сталось на водопровідній мережі діаметром 200 мм.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул. Добрий Шлях, 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2.

Зазначається, що для забезпечення потреб споживачів направлена автоцистерна з питною водою, яка знаходиться на вул. Добрий Шлях, 5.

Також сьогодні сталось пошкодження водопровідної мережі на вул. Матеюка, 4. Через необхідність продовжити розриття на проїжджій частині наразі перекрито рух однією смугою.

Тимчасово відсутнє водопостачання у трьох житлових будинках за адресами: вул. Матеюка, 4, 15-А, 15.

Автоцистерна з питною водою розміщена на вул. Матеюка, 15-А.

Раніше ми писали про те, що на блоках ТЕС і ТЕЦ нові аварійні відключення.