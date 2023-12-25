У рф знову "арештували" Буданова [ Редагувати ]
У понеділок, 25 грудня, в росії знову заочно "заарештували" керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Цього разу його звинувачують у так вчиненні 104 "терактів".
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Зокрема, росіяни звинувачують Буданова за двома епізодами: "теракт групою осіб зі значними збитками" та ще один "теракт групою осіб". Рішення виніс Басманний суд москви.
Мова йде про статті, які у жовтні перерахував Слідчий комітет рф, звинувачуючи Буданова у "причетності до атак безпілотників".
Раніше ми писали про те, як дружину Буданова отруїли.
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