У понеділок, 25 грудня, в росії знову заочно "заарештували" керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Цього разу його звинувачують у так вчиненні 104 "терактів".

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, росіяни звинувачують Буданова за двома епізодами: "теракт групою осіб зі значними збитками" та ще один "теракт групою осіб". Рішення виніс Басманний суд москви.

Мова йде про статті, які у жовтні перерахував Слідчий комітет рф, звинувачуючи Буданова у "причетності до атак безпілотників".

Раніше ми писали про те, як дружину Буданова отруїли.