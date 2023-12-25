Прикордонники збили два дрони на Донецькому та Харківському напрямках [ Редагувати ]
У понеділок, 25 грудня, українські прикордонники збили два ворожі дрони на Донецькому та Харківському напрямках. Про це повідомляє Держприкордонслужбу.
Вразити позиції прикордонників загарбникам знову не вдалося. Бійці ДПСУ у Донецькій області знищили черговий БПЛА-камікадзе.
Також на Харківському напрямку прикордонники за допомогою антидронової рушниці приземлили ще один ворожий безпілотник.
Нагадаємо, успішне знищення трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російських окупантів виявилося вражаючою операцією сил оборони України.Під час цієї події пілоти противника знахабніли та намагалися підлетіти ближче для нанесення ударів по військовослужбовцям ЗСУ.
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