У Раді розповіли про санкції українцям, які не стануть на військовий облік за кордоном [ Редагувати ]
Громадяни України за кордоном проходитимуть таку ж саму ідентифікацію як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки отримають повістку. Про це розповів член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.
"А далі то вже твій вибір: або ти повертаєшся, або лишаєшся там. І це вже буде порушення закону України", - повідомив Івченко.
Законопроєкт з’явиться вже в січні.
Якщо чоловік буде у переліку тих, хто пройде перевірку, він отримає повістку, каже Івченко.
Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.
Глава держави запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде. Водночас він готовий підписати закон про призов чоловіків з 25 років.
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