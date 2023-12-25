Громадяни України за кордоном проходитимуть таку ж саму ідентифікацію як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки отримають повістку. Про це розповів член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

"А далі то вже твій вибір: або ти повертаєшся, або лишаєшся там. І це вже буде порушення закону України", - повідомив Івченко.

Законопроєкт з’явиться вже в січні.

Якщо чоловік буде у переліку тих, хто пройде перевірку, він отримає повістку, каже Івченко.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.

Глава держави запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде. Водночас він готовий підписати закон про призов чоловіків з 25 років.