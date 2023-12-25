У понеділок, 25 грудня, суд виніс вирок екс-голові правління "Реал Банку" Володимиру Агафонову. Він отримав 11 років увʼязнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє "Бабель".

З нього також стягнуть мільйонні штрафи за відшкодування збитків.

Агафонов працював в інтересах президента-втікача Віктора Януковича і причетний до заволодіння 4,7 мільярда гривень Реал Банку та 800 млн гривень Нацбанку України.

Також Агафонова обвинувачують у заволодінні 865 млн гривень Брокбізнесбанку. З 2015 року він у розшуку.

Раніше ми писали про те, що зрадникам з Харківської області оголосили вирок.