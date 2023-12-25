Суд виніс вирок екс-голові правління "Реал Банку" Володимиру Агафонову [ Редагувати ]
У понеділок, 25 грудня, суд виніс вирок екс-голові правління "Реал Банку" Володимиру Агафонову. Він отримав 11 років увʼязнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє "Бабель".
З нього також стягнуть мільйонні штрафи за відшкодування збитків.
Агафонов працював в інтересах президента-втікача Віктора Януковича і причетний до заволодіння 4,7 мільярда гривень Реал Банку та 800 млн гривень Нацбанку України.
Також Агафонова обвинувачують у заволодінні 865 млн гривень Брокбізнесбанку. З 2015 року він у розшуку.
Раніше ми писали про те, що зрадникам з Харківської області оголосили вирок.
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