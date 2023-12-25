У понеділок, 25 грудня, Кабінет міністрів мав би внести у Верховну Раду законопроєкт щодо змін в мобілізації. Втім, є сподівання, що це відбудеться найближчим часом. Про це повідомляється у Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

Сьогодні уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д.

За його словами, алгоритм роботи не змінився: військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових, а уряд розробляє правила.

Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.

Глава держави запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде. Водночас він готовий підписати закон про призов чоловіків з 25 років.