Пропагандист рф отруївся - ЗМІ [ Редагувати ]
Екс-директор російського телеканалу russia today Антон Кузнєцов-Красовський отруївся. Це пропагандист, який закликав топити українських дітей.
Як розповіло джерело РБК-Україна, колишній голова російськомовної дирекції прокремлівського телеканалу russia today Антон Кузнєцов-Красовський потрапив до лікарні.
За даними джерела, пропагандист "отруївся". Втім, хто може стояти за отруєнням Красовського співрозмовник не повідомив.
Зауважмо, що про проблеми зі здоров’ям Красовський і сам розповідав, напередодні він опублікував пост у своєму Telegram-каналі, де повідомив, що знаходиться в лікарні.
Тут люди питали: чи я живий, чи все гаразд? Ну що сказати? На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли до клініки. Поступово приходжу до тями.
Раніше ми писали про те, як дружину Буданова отруїли.
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