Екс-директор російського телеканалу russia today Антон Кузнєцов-Красовський отруївся. Це пропагандист, який закликав топити українських дітей.

Як розповіло джерело РБК-Україна, колишній голова російськомовної дирекції прокремлівського телеканалу russia today Антон Кузнєцов-Красовський потрапив до лікарні.

За даними джерела, пропагандист "отруївся". Втім, хто може стояти за отруєнням Красовського співрозмовник не повідомив.

Зауважмо, що про проблеми зі здоров’ям Красовський і сам розповідав, напередодні він опублікував пост у своєму Telegram-каналі, де повідомив, що знаходиться в лікарні.

Тут люди питали: чи я живий, чи все гаразд? Ну що сказати? На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли до клініки. Поступово приходжу до тями.

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