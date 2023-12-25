У зв'язку з потужним штормом у Чорному морі російським військовим довелося згортати корабельне угруповання свого флоту, включаючи ракетоносії. За умовами надзвичайних погодних умов, екіпажі були змушені повернутися до своїх пунктів базування для забезпечення безпеки та уникнення можливих ризиків.

Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".

Корабельне угруповання ворожого недофлоту разом із ракетоносіями згорнуто і в повному складі заведено до пунктів базування. У морі не вщухає потужний шторм.

Водночас російські окупанти продовжують терор цивільного населення, зокрема на півдні України, атаками дронів.

Раніше ми писали про те, чому ворог вже понад 3 тижні не виводить ракетоносії у Чорне море.