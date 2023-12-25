У понеділок, 25 грудня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.

Різдвяний вечір під час війни. Наші воїни збили не лише майже 30 "шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки".

"Всього за тиждень у терористів мінус 5 літаків. Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі", - сказав він.

Дякую всім нашим воїнам за влучність та силу! Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам!

"З Різдвом, дорогі українці, українки! Хай цей світлий час зробить для нас світлішим увесь наступний рік", - підсумував президент.

Нагадаємо, що прикордонники збили два дрони на Донецькому та Харківському напрямках.