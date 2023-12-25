Навального знайшли у вʼязниці [ Редагувати ]
У понеділок, 25 грудня, російського опозиціонера Олексія Навального знайшли у вʼязниці на Уралі. Про це повідомив адвокат, пише "Труха".
Його шукали близько 20 днів.
Зараз він знаходиться в колонії в селищі №3 Харп Ямало-Ненецького автономного округу рф.
Раніше ми писали про те, що в рф знову "арештували" Буданова.
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