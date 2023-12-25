У понеділок, 25 грудня, російського опозиціонера Олексія Навального знайшли у вʼязниці на Уралі. Про це повідомив адвокат, пише "Труха".

Його шукали близько 20 днів.

Зараз він знаходиться в колонії в селищі №3 Харп Ямало-Ненецького автономного округу рф.

Раніше ми писали про те, що в рф знову "арештували" Буданова.