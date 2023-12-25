Різдво-2023: красиві привітання у віршах, картинках та прозі [ Редагувати ]
Різдво Христове – світле і велике свято для всіх християн. Цього року його відзначають за новим церковним календарем 25 грудня.
З нагоди цього святкового дня, який наповнений теплом, любов'ю та надією, ми підготували зворушливі побажання у віршах і прозі, а також привітання з Різдвом Христовим у листівках для ваших рідних і близьких. Нехай це свято принесе вам радість, благополуччя і дарує найтепліші спогади!
З Різдвом Христовим!
З Різдвом прекрасним!
Хай буде розум спокійним, ясним.
Хай світло й тепло на серці буде.
Хай це тепло відчують люди.
Іще бажаю добра і миру,
Завжди носити у серці віру!
У світле свято Різдва бажаємо вам добра і щастя, добробуту і затишку вашій оселі, душевної теплоти, взаєморозуміння і підтримки в родині. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.
***
Хай Різдво Христове лине
Через гори й полонини.
Ранок хай стає світлішим,
Хай небажане полишить.
Хай веселим настрій буде
Хай щастить завжди і всюди.
Хай теплом душа нап’ється.
Легко хай усе вдається!
З Різдвом Христовим! Нехай у вашому домі завжди панують спокій і тепло сердець. Нехай буде багато радості, добра і посмішок у це казкове свято! Здоров'я, благополуччя, нових вражень і щирих емоцій!
***
Доля хай дарує милість
І прихильність, і дива.
Миру я бажаю в серці
В день священного Різдва.
Хай достаток буде в домі,
Розуміння і любов.
Прислухається хай янгол
До питань і молитов.
Зі світлим святом Різдва! Миру і благополуччя, затишку в оселі та умиротворення в серцях, а також мирного неба над головою і Божої благодаті!
***
Святковий настрій хай панує,
З Різдвом Христовим, добрі люди!
Добра в сім’ї, здоров’я, миру,
З Різдвом Христовим, в гарну днину.
Зі світлим святом Різдва вітаю! Тепла і затишку - вашій оселі, турботи і миру - вашій родині, здоров'я і сил - вашому тілу. Бережіть себе і своїх близьких. Щастя вам!
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку,
Хай різдвяні світлі зорі
Знищать смуток весь і горе!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
***
Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай дороговказ допоможе знайти вірну дорогу в будь-якій ситуації, а в житті завжди буде місце диву. Бажаю, щоб різдвяна казка принесла в дім любов, тепло і щастя.
Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться -
Давні й нові!
Як тим пастухам,
Хай вам ангел щоднини
Приносить до дому
Приємні новини!
Христос народився!
***
З Різдвом Христовим! Світлої зірочки вам, яка поведе чистим, добрим життєвим шляхом! Мирного неба над головою, доброти і надійного ангела хранителя у вашому житті!
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