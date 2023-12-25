Гра-головоломка Royal Match від турецького стартапу Dream Games стала найприбутковішою мобільною грою цього року в усьому світі. Про це повідомив спеціалізований ресурс Daya.ai.

Ця гра за доходами випередила багаторічного лідера Candy Crush Saga, випущеного шведсько-британським розробником King Digital Entertainment ще у 2012 році.

Після успіху Candy Crush Saga компанію King Digital Entertainment у 2016 році викупив розробник ігор Activision Blizzard за $6 млрд.

У свою чергу, саму Activision Blizzard придбала корпорація Microsoft у 2022-2023 роках за $69 млрд.

Як пише Financial Times, з моменту свого запуску у 2012 році Candy Crush Saga лише шість місяців перебувала за межами світового ТОП-10 мобільних ігор за отриманими доходами від користувачів.

З січня 2023 року до жовтня включно отриманий від користувачів Royal Match дохід зріс вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Загальний доход, отриманий від користувачів цієї гри у цьому році, склав $2 млрд. При цьому середня щомісячна кількість активних користувачів Royal Match становить 55 млн, тоді як у Candy Crush Saga - 160 млн.

Dream Games був заснований у 2019 році колишніми топ-менеджерами іншого турецького розробника ігор Peak Games, якого придбала американська компанія Zynga у 2020 році. На початку цього року Dream Games оцінювався у $2,75 млрд.