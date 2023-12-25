Royal Match випередила Candy Crush Saga і стала найприбутковішою мобільною грою у світі [ Редагувати ]
Гра-головоломка Royal Match від турецького стартапу Dream Games стала найприбутковішою мобільною грою цього року в усьому світі. Про це повідомив спеціалізований ресурс Daya.ai.
Ця гра за доходами випередила багаторічного лідера Candy Crush Saga, випущеного шведсько-британським розробником King Digital Entertainment ще у 2012 році.
Після успіху Candy Crush Saga компанію King Digital Entertainment у 2016 році викупив розробник ігор Activision Blizzard за $6 млрд.
У свою чергу, саму Activision Blizzard придбала корпорація Microsoft у 2022-2023 роках за $69 млрд.
Як пише Financial Times, з моменту свого запуску у 2012 році Candy Crush Saga лише шість місяців перебувала за межами світового ТОП-10 мобільних ігор за отриманими доходами від користувачів.
З січня 2023 року до жовтня включно отриманий від користувачів Royal Match дохід зріс вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Загальний доход, отриманий від користувачів цієї гри у цьому році, склав $2 млрд. При цьому середня щомісячна кількість активних користувачів Royal Match становить 55 млн, тоді як у Candy Crush Saga - 160 млн.
Dream Games був заснований у 2019 році колишніми топ-менеджерами іншого турецького розробника ігор Peak Games, якого придбала американська компанія Zynga у 2020 році. На початку цього року Dream Games оцінювався у $2,75 млрд.
по темі
Тимчасово змінили маршрут своїх суден, що прямують до Європи та назад, компанія Nippon Yusen (також відома як NYK Line), Mitsui O.S.K. Lines та Kawasaki Kisen Kaisha (K Line)
Американська технологічна компанія Hyperloop One - розробник надшвидкісного вакуумного поїзда за ідеєю Ілона Маска - близька до закриття, оскільки їй не вдалося отримати жодного контракту на будівництво. Про це повідомляє Bloomberg
З 1 січня 2024 року в Україні буде розблокована можливість купувати землю юридичним особам. Також збільшуються обсяги: замість нинішніх 100 га одна особа зможе придбати до 10 000 га
Голова "Київміськбуду" Кушнір, який підкорив Еверест з інвалідністю, звільнився з посади
Тютюнові компанії фінансували дослідження, в яких зменшувався ризик куріння вейпів, у тому числі дітьми та підлітками, а також підтримували громадські рухи, що лобіювали інтереси виробників тютюнових виробів. Про це пише The Times, яка провела власне розслідування
Любите смачно поїсти та ще й не переплачувати за продукти чи меню в ресторані? Цього й не треба робити, якщо здійснювати покупки з розумом та не витрачати кошти на доставку. Переходьте на сайт магазину, де зібрані найкращі привабливі пропозиції від "Ашан"