Міноборони України оголосило про створення "артилерійської коаліції" з Францією [ Редагувати ]
У січні 2024 року у Франції почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії. Про це повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі з делегацією Сенату парламенту Франції.
Для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем.
Зокрема, ЗСУ зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.
САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність.
У 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar з застосуванням штучного інтелекту.
За словами заступника Міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.
При цьому Іван Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.
САУ Caesar
Серед інших міжнародних коаліцій з підтримки України - "коаліція винищувачів", яка була сформована у травні для закупівлі та постачання Києву американських бойових літаків F-16.
Також Велика Британія у грудні цього року повідомила про початок роботи "морської коаліції", яка допоможе Україні посилити можливості діяти на морі. У сфері відповідальності коаліції - поставки Києву кораблів, транспортних засобів та обладнання для зміцнення безпеки у Чорному морі.
Німеччина, у свою чергу, надає допомогу Києву в "танковій коаліції": до її завдань входить постачання ЗСУ західних танків та їхній ремонт.
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