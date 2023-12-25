Японські судноплавні компанії змінюють маршрути своїх суден, щоб уникати атак єменських хуситів у Червоному морі. Про це повідомляє NHK.

Тимчасово змінили маршрут своїх суден, що прямують до Європи та назад, компанія Nippon Yusen (також відома як NYK Line), Mitsui O.S.K. Lines та Kawasaki Kisen Kaisha (K Line).

Тепер їхні судна, які прямують до Європи та з неї, огинають мис Доброї Надії на півдні Африки. Раніше про зміну маршрутів через атаки хуситів заявляв і контейнерний перевізник Ocean Network Express.

Червоне море є найкоротшим водним шляхом, що з'єднує Азію та Європу через Суецький канал. У грудні почастішали обстріли суден, що прямують у міжнародних водах у Червоному морі, на тлі війни між Ізраїлем та палестинським радикальним рухом ХАМАС.

Удари за допомогою ракет чи безпілотників завдають єменські хусити, які підтримують ХАМАС, проти суден, пов'язаних, на їхню думку, з Ізраїлем. За даними CNBC, в обхід Червоного моря перенаправили вантажів на $35 млрд.

При цьому в понеділок, 25 грудня, Maersk, найбільший у світі контейнерний перевізник, оголосив про поновлення поставок через Червоне море, які призупинив 15 грудня.

Компанія пояснила цей крок рішенням кількох країн на чолі зі США розпочати військову операцію "Страж процвітання" у Червоному морі для забезпечення безпеки судів.

Скорочення перевезень у Червоному морі б'є навіть не стільки по Ізраїлю, скільки по Саудівській Аравії. Її найбільший порт Джидда знаходиться на Червоному морі та обробляє 65% саудівського імпорту.

Також потерпає Судан, залежний від морського постачання через Порт-Судан, і Єгипет, значна частина доходів якого надходить від експлуатації Суецького каналу.

У мирний час через Червоне море проходить до 12% морських перевезень та 5% перевезень нафти.

Через Суецький канал проходить 12% світового потоку вантажних перевезень, він відіграє ключову роль у постачанні Європи близькосхідною нафтою. Альтернативний маршрут - навколо Африки, через мис Доброї Надії - на два тижні довше та значно дорожче.