Підрозділ Toyota з виробництва малолітражних автомобілів Daihatsu Motor припиняє роботу всіх своїх заводів, повідомляє The Japan News.

Три з чотирьох фабрик припинили випуск автомобілів у понеділок, 25 грудня, а останній припинить роботу завтра, 26 грудня.

Daihatsu ще у квітні визнала фальсифікацію результатів краш-тестів на бічне зіткнення для 88 тисяч автомобілів. Після цього незалежна комісія провела розслідування, яке виявило серйозні порушення щодо всіх 64 моделей і 3 двигунів Daihatsu. Перевірка показала, що фальсифікація результатів краш-тестів допускалася у Daihatsu і в минулому.

20 грудня компанія оголосила про припинення поставок усіх своїх моделей, що виробляються як в Японії, так і за її межами. А 21 грудня співробітники Міністерства транспорту Японії провели обшук у штаб-квартирі Daihatsu.

Daihatsu загрожують штрафи за ці порушення, крім того, Міністерство транспорту може відкликати раніше продані автомобілі.

На компанію Daihatsu припадає майже третина ринку малолітражних автомобілів у Японії. Торік Daihatsu продала 1,7 млн автомобілів. За перші десять місяців 2023 року Daihatsu випустила 1,1 млн машин. З них майже 40% зібрали на заводах компанії за межами Японії. За цей період по всьому світу продали майже 660 тис. машин виробництва Daihatsu, що становить 7% продажів всіх автомобілів Toyota Motor.