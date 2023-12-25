З лютого до середини грудня 2023 року Латвія передала Україні загалом 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Загальна вартість відправлених в Україну машин становить майже 1 млн євро. Про це повідомляє Delfi з посиланням на дані Служби державних доходів Латвії.

Зараз до розгляду в латвійському уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 конфіскованих автомобілів, сумарна вартість яких оцінюється в 162 тис. євро.

У листопаді 2022 року в Латвії набув чинності закон, який передбачає кримінальну відповідальність за керування автомобілем, якщо концентрація алкоголю в організмі водія перевищує 1,5 проміле. Ця ж ініціатива дозволила конфіскацію автомобілів у нетверезих водіїв.

У лютому 2023 року Сейм Латвії ухвалив поправки, які дозволяють передавати конфісковані у п'яних водіїв машини на користь уряду України.

Доставкою автомобілів до України займається "Twitter-конвой" латвійського активіста Рейніса Позняка. Проект Позняка почав перевозити автомобілі з Латвії на територію України з лютого 2022 року. Відтоді "Twitter-конвой" передав Україні 1100 машин загальною вартістю майже 2 млн євро. У червні 2023 року Європарламент присудив активісту Премію громадянина Європи.