Латвія передала Україні 271 машину, конфісковану у п'яних водіїв [ Редагувати ]
З лютого до середини грудня 2023 року Латвія передала Україні загалом 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Загальна вартість відправлених в Україну машин становить майже 1 млн євро. Про це повідомляє Delfi з посиланням на дані Служби державних доходів Латвії.
Зараз до розгляду в латвійському уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 конфіскованих автомобілів, сумарна вартість яких оцінюється в 162 тис. євро.
У листопаді 2022 року в Латвії набув чинності закон, який передбачає кримінальну відповідальність за керування автомобілем, якщо концентрація алкоголю в організмі водія перевищує 1,5 проміле. Ця ж ініціатива дозволила конфіскацію автомобілів у нетверезих водіїв.
У лютому 2023 року Сейм Латвії ухвалив поправки, які дозволяють передавати конфісковані у п'яних водіїв машини на користь уряду України.
Доставкою автомобілів до України займається "Twitter-конвой" латвійського активіста Рейніса Позняка. Проект Позняка почав перевозити автомобілі з Латвії на територію України з лютого 2022 року. Відтоді "Twitter-конвой" передав Україні 1100 машин загальною вартістю майже 2 млн євро. У червні 2023 року Європарламент присудив активісту Премію громадянина Європи.
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