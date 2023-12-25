Британець Джим Реткліфф придбав 25% акцій клубу "Манчестер Юнайтед" за $1,52 млрд [ Редагувати ]
Британський мільярдер Джим Реткліфф (Sir Jim Ratcliffe), власник хімічного гіганта Ineos, придбав 25% акцій англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед". Про це повідомляє сайт клубу.
25% акцій класу В викупила компанія Джима Реткліффа Trawlers Limited. Також компанія домовилась про купівлю до 25% акцій класу А. Сума операції склала 1,2 млрд фунтів стерлінгів ($1,52 млрд).
Бізнесмен також інвестує $300 млн в інфраструктуру стадіону "Олд Траффорд". З цієї суми $200 млн виплатять після закриття угоди, а ще $100 млн - до кінця 2024 року. Право управління футбольною діяльністю "Манчестер Юнайтед" отримає компанія Ineos.
Раніше одноосібним власником акцій "Манчестер Юнайтед" була родина Глейзер, яка придбала клуб у 2005 році за $1,34 млрд. Мільярдер Малкольм Глейзер помер у 2014 році у віці 85 років, після чого клуб перейшов його синам.
Нагадаємо, у травні 2022 року Англійська прем'єр-ліга схвалила продаж клубу "Челсі", який належав Роману Абрамовичу, консорціуму американського бізнесмена Тодда Боелі. Згідно з умовами ліцензії уряду Британії, гроші від продажу клубу мають переказати на допомогу українським біженцям. ЗМІ писали, що розмір фонду становитиме 2,34 млрд фунтів стерлінгів.
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