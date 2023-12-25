Бої за Мар'їнку тривають: у ЗСУ спростували заяву шойгу про захоплення міста [ Редагувати ]
Бої за Мар'їнку тривають, українські захисники тримають оборону та перебувають в адміністративних кордонах міста. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.
Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар’їнки. Але місто вщент знищено. Але говорити про повне захоплення Мар’їнки некоректно.
Генеральний штаб ЗСУ також не повідомляв про втрату Мар'їнки у вечірньому зведенні 25 грудня.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області: Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.
У понеділок, 25 грудня, міністр оборони рф сергій шойгу доповів на зустрічі володимиру путіну, що російські військові захопили населений пункт Мар'їнка Донецької області.
Рашисти не вперше "захоплюють" Мар'їнку. Кілька тижнів тому Z-пропагандисти вже заявляли про "взяття" цього передмістя Донецька. Тоді фейки росіян спростував генерал Тарнавський.
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