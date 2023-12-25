У ЗСУ назвали три категорії громадян, яких будуть мобілізовувати [ Редагувати ]
До Збройних сил України призиватимуть ще три категорії громадян, за допомогою яких будуть розширюватимуть мобілізацію. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка.
Про це йдеться у відповіді начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковника Романа Горбача на запит "Громадського".
Мета зазначених заходів - забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби.
Категорії громадян, за допомогою яких будуть розширювати мобілізацію:
- громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін у законодавстві України;
- громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;
- громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобовʼязаних у звʼязку з ухиленням від виконання військового обов'язку.
Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.
Глава держави запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде. Водночас він готовий підписати закон про призов чоловіків з 25 років.
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