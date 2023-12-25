Sony відмовилась від ремонту PlayStation4 Pro і PlayStation VR [ Редагувати ]
Японський філіал Sony припиняє прийом у ремонт консолі PlayStation4 Pro та гарнітури віртуальної реальності PlayStation VR, які вийшли наприкінці 2016 року, через брак запчастин. Про це сказано у заяві компанії.
Ті, хто оформив замовлення на ремонт до 20 грудня, зможуть віднести їх до сервісної служби до 5 січня 2024 року.
На даний момент не ясно, заява стосується лише японського ринку чи сервіс-центрів за межами Японії. Німецький ресурс GamePro.de, посилаючись на відповідь Sony Germany, припустив, що найближчим часом ця проблема зачепить і і Європу.
На ринку присутні і сторонні компанії, що виготовляють компоненти для PlayStation4 Pro (CUH-7100) і PlayStation VR PS4 Pro (CUH-ZVR1), однак ремонт може зайняти набагато більше часу та бути дорожчим без офіційної гарантії.
У 2021 році Nintendo заявила про припинення ремонту консолей Nintendo 3DS та 3DS XL. Sony у грудні 2023 року заявила про 50 млн проданих консолей PS5.
У вересні повідомлялося, що Sony готує PlayStation Portal для стрімінгу ігр.
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