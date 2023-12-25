У 2024 році в Україні планується впровадження механізму виплати компенсацій за збитки, завдані житловим об'єктам, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Вона визначила можливість отримання компенсацій за пошкоджене житло на цих територіях як один із ключових завдань на 2024 рік. Зазначено, що пілотний проект для випробування цієї функції вже діє в місті Мелітополь Запорізької області.

На даний момент виплати компенсацій за пошкоджене житло доступні лише на територіях, що знаходяться під контролем уряду України.

"У 2023 році було прийнято інноваційний закон, який передбачає впровадження компенсаційного механізму для тих, хто втратив житло внаслідок російської агресії. (...) З травня на місцях працюють комісії, що займаються оцінкою пошкодженого і знищеного житла.

Комісії перевіряють пошкоджене житло, оцінюють його за відповідним чек-лістом і визначають суму компенсації. Маємо понад 2 мільярди гривень, виплачених для термінових ремонтів. Саме завдяки синергії роботи держави та органів місцевого самоврядування вдалося досягти такого результату", - розповіла Козловська.

Нагадаємо, у понеділок, 25 грудня, Кабінет міністрів мав би внести у Верховну Раду законопроєкт щодо змін в мобілізації. Втім, є сподівання, що це відбудеться найближчим часом.