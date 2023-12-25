Келих вина перед сном може призвести як до негативного впливу на організм, так і до лекгого засинання. Однак існує важливий аспект.

Науковий журнал Sciencealert поділився цікавими висновками про вплив алкоголю на людський організм. Це особливо актуально в період різдвяних свят та перед Новим роком, коли традиційно під куранти випивають шампанське.

Процес взаємодії алкоголю з організмом відбувається так: після вживання алкоголю його компоненти швидко потрапляють у кров, досягають мозку, і лише після цього настає "сп'яніння". Все це відбувається через вплив нейромедіаторів, які сповільнюють передачу сигналів між нервовими клітинами мозку. Деякі ділянки мозку особливо вразливі до алкоголю, але реакція індивідуальна: хтось відчуває захитування, когось мучить нудота, а інші відчувають сонливість після випивання.

Відомо, що алкоголь не є найбільш корисним напоєм для здоров'я. Але нас цікавить, як впливає "міцний" напій, випитий перед сном, на організм. Вчені стверджують, що він взаємодіє з тілом, як із вимикачем. Деякі люди можуть помилково відчувати від нього розслабленість та бажання заснути.

Проте це оманливо, оскільки, поки організм займається перетравленням алкоголю, справжній відпочинок не відбувається. Більше того, якщо ви, випиваючи уявний келих вина ввечері, відчули сонливість, цей ефект зникне, коли тіло завершить свою роботу. Мозок починає відновлюватися від токсичного впливу алкоголю.

Ви можете прокидатися кілька разів, особливо в другій половині ночі. Ви також можете бачити яскраві та стресові сновидіння, - йдеться в матеріалі.

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