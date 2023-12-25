Міністр оборони Рустем Умєров привітав українців з Різдвом Христовим та зазначив, що наразі сотні тисяч захисників святкують, знаходячись в окопах і на спостережних пунктах вздовж усієї лінії фронту.

"Дорогі українці, вітаю всіх з Різдвом! Традиційно ці дні – це час єднання нашої великої української родини. Сотні тисяч захисників і захисниць відзначають Різдво в окопах і спостережних пунктах вздовж всієї лінії фронту, в бойових машинах, танках, евакуаційних медичних транспортах, біля гармат, РСЗВ та засобів ППО", - йдеться у повідомленні.

Голова оборонного відомства підкреслює, що їхнє присутність там призначене для того, щоб світло Різдва освітлювало мільйони українських домівок.

"Вони там, щоб світло Різдва вигнало темряву з міст і сіл на тимчасово окупованих територіях. Солдати української армії дають нам надію. Надія дає українському народу сили, щоб бути єдиними. І єдність української родини – це те, що солдат захищає", — підкреслив Умєров.

Міністр зауважив, що перемога України не буде "різдвяним чудом з голлівудського фільму".

Нагадаємо, українські військові переспівали відомі різдвяні пісні аби нагадати світові про нашу війну. Ролик випустили на платформі United24.