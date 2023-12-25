У центрі Києва пасажир Porsche відкрив стрілянину (фото) [ Редагувати ]
Поліція виявила та затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Печерському районі Києва.
За інформацією від патрульної поліції Києва, повідомлення про постріли на вулиці Шовковичній надійшло через лінію "112". Заявник також зафіксував, що автомобіль Porsche від'їхав від місця події після стрілянини.
Поліцейські виявили та зупинили зазначений автомобіль на бульварі Лесі Українки. У машині перебували 40-річний водій і 25-річний пасажир, останній виявив ознаки алкогольного сп'яніння та вчиняв агресивні дії. Під час перевірки виявлено набої та стріляну гільзу.
Поліцейські повідомили, що громадянина затримали, забезпечили охорону на місці події та викликали слідчо-оперативну групу для розслідування всіх обставин.
Нагадаємо, на Різдво близько 20 тисяч поліцейських будуть забезпечувати дотримання правопорядку та безпеку на дорогах.
по темі
На Різдво близько 20 тисяч поліцейських будуть забезпечувати дотримання правопорядку та безпеку на дорогах
У Києві, у зв'язку з проблемами у перегінному тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська" на синій гілці метро, може розпочатися ремонт на ще одній ділянці
Під час воєнного стану в Україні заборонено використовувати феєрверки та іншу піротехніку
Починаючи з 13 грудня, між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" буде введено "човниковий" рух поїздів
У зв'язку із закриттям шести станцій "синьої" гілки метро, в Києві планується перегляд організації руху на найбільш загружених ділянках доріг