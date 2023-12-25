Поліція виявила та затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Печерському районі Києва.

За інформацією від патрульної поліції Києва, повідомлення про постріли на вулиці Шовковичній надійшло через лінію "112". Заявник також зафіксував, що автомобіль Porsche від'їхав від місця події після стрілянини.

Поліцейські виявили та зупинили зазначений автомобіль на бульварі Лесі Українки. У машині перебували 40-річний водій і 25-річний пасажир, останній виявив ознаки алкогольного сп'яніння та вчиняв агресивні дії. Під час перевірки виявлено набої та стріляну гільзу.

Поліцейські повідомили, що громадянина затримали, забезпечили охорону на місці події та викликали слідчо-оперативну групу для розслідування всіх обставин.

Нагадаємо, на Різдво близько 20 тисяч поліцейських будуть забезпечувати дотримання правопорядку та безпеку на дорогах.