Ярослава Магучіх, стрибунка у висоту, визнана кращою спортсменкою України за 2023 рік за версією Національного олімпійського комітету.

Про це йдеться на офіційному сайті НОК.

Рішення про визначення кращих спортсменів та тренерів року було прийнято Експертною комісією НОК, яка враховувала результати участі атлетів у провідних міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту.

У 2023 році Ярослава Магучіх вперше стала чемпіонкою світу, успішно захистила звання переможниці Діамантової ліги та завоювала золото на Європейському чемпіонаті у приміщенні. Тренерка Тетяна Степанова, яка працює з цією легкоатлеткою, була визнана тренеркою року.

В розділі молодих спортсменів року найвище визнання отримав плавець Олександр Желтяков — дворазовий чемпіон світу та Європи серед юніорів, який також встановив олімпійський норматив на 100 та 200 м на спині.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з футзалу здобула пряму путівку на чемпіонат світу-2024.