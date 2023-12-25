В Україні хочуть запровадити День подяки Богу [ Редагувати ]
В Україні хочуть встановити нове свято - День подяки Богу. Відповідний законопроект зареєстровано на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
Ініціативу підтримали п'ятнадцять народних депутатів, у тому числі голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Наразі відсутній текст проекту, тому інформація про те, коли планують встановити нове свято і чи буде вихідним для українців, залишається невідомою.
Нагадаємо, українські військові переспівали відомі різдвяні пісні, аби нагадати світові про нашу війну. Ролик випустили на платформі United24.
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