Кабінет Міністрів подав законопроєкт щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку до розгляду у Верховній Раді. Інформацію про це оприлюднив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України:

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт під номером 10378 зареєстровано на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Наразі тексту законопроєкту на сайті парламенту ще немає.

Нагадаємо, у понеділок, 25 грудня, Кабінет міністрів мав би внести у Верховну Раду законопроєкт щодо змін в мобілізації. Втім, є сподівання, що це відбудеться найближчим часом.