Уряд вніс в Раду законопроєкт про удосконалення мобілізації і військового обліку [ Редагувати ]
Кабінет Міністрів подав законопроєкт щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку до розгляду у Верховній Раді. Інформацію про це оприлюднив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України:
Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.
Законопроєкт під номером 10378 зареєстровано на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Наразі тексту законопроєкту на сайті парламенту ще немає.
Нагадаємо, у понеділок, 25 грудня, Кабінет міністрів мав би внести у Верховну Раду законопроєкт щодо змін в мобілізації. Втім, є сподівання, що це відбудеться найближчим часом.
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