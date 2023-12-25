Рішення щодо виділення Україні 50 млрд євро отримає підтримку країн Євросоюзу, навіть у випадку можливого вето Угорщини.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Кулеба зауважив, що рішення про виділення 50 млрд євро Україні було відкладено на початок 2024 року не через можливе вето Угорщини. Таким чином, 26 країн ЄС хотіли дати можливість Будапешту досягти домовленостей щодо її участі в цьому виділенні коштів, оскільки в ЄС прагнуть уникати прийняття рішень без врахування позиції однієї з країн.

Рішення про те, що Україна отримає ці гроші, буде. Питання залишилося одне: чи зроблять це 27 країн разом - усі члени ЄС включно з Угорщиною, і Угорщині дали місяць на проведення додаткових переговорів, - чи ці гроші виділять 26 країн Європейського союзу без Угорщини, - уточнив міністр.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба повідомляв, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив лідерство своєї країни на саміті лідерів Європейського союзу, домовившись з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Шольц заслужив поваги українців.