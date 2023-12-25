Кабінет Міністрів подав законопроєкт щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку до розгляду у Верховній Раді. Інформацію про це оприлюднив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України:

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт під номером 10378 зареєстровано на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Наразі тексту законопроєкту на сайті парламенту ще немає.

Пояснювальна записка:

Низка заходів, які можна побачити в пояснювальній записці до документу:

зміну призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення - пропонують відпустку на 90 днів із збереженням грошей;

надання повноважень Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах.

"Базову військову службу проходять громадяни України віком до 25 років відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. Зазначені громадяни України можуть обирати рік та період проходження базової військової служби до досягнення 25 років", - сказано у порівняльній таблиці.

Хто не підлягає призову:

Згідно із текстом законопроєкту право на відстрочку матимуть:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);

докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов’язані з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану;

право на відстрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

Цей законопроєкт мають розглянути у парламенті. Таким чином, пропозиції можуть бути змінені.

Отримання повісток:

Повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути вручена громадянину особисто:

в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

за місцем проживання (перебування) представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими;

за місцем роботи представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, роботодавцем або поліцейськими;

в громадських місцях представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими.

повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

Обмеження військовозобов'язаних, які не виконали відповідні обов'язки:

Ті, хто на військовому обліку, зобов'язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані.

У разі перебування в Україні: прибути самостійно до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку.

У разі перебування за кордоном: повідомити за контактами вказаними на офіційному сайті територіального центру комплектування.

Нагадаємо, у понеділок, 25 грудня, Кабінет міністрів мав би внести у Верховну Раду законопроєкт щодо змін в мобілізації. Втім, є сподівання, що це відбудеться найближчим часом.