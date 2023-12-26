Вцілілих будівель у Гуляйполі вже майже немає

Виїхати на час свят у безпечніші місця закликають жителів прифронтових територій. За словами керівниці об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталі Гуменюк, ворог може посилити обстріли.

Однак, попри небезпеку, багато хто вирішив залишитися. У прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі різдвяну кутю місцевим жителям доставили рятувальники. Причому самі її перед тим і приготували. Як усе було - подивіться.

Хтось куховарить, а хтось сервірує стіл. У прифронтовому Гуляйполі рятувальники усі разом готують різдвяну вечерю. Олександр саме нарізає овочі для вінегрету. Каже, огірки ще зі старих запасів. Консервували їх із дружиною. Жінка навчала чоловіка і як краще приготувати салат.

Олександр Козлов, командир відділення 19 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Щоб різав красиво, дрібненько, бо буде тоді смачніше, побільше бурячка добавлять, чим більше бурячка, тим смачніше вінігрєт.

Загалом страви на столі різноманітні.

Юрій Позняков, диспетчер ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Млинці, риба скумбрія запечена, карасі жарені будуть, борщ, кутя різдвяна - це саме перва страва буде.

Після приготувань уся родина рятувальників збирається за одним столом.

Запашну кутю рятувальники розвезли і місцевим жителям. Щоб подарувати містянам трохи святкового настрою. Адже попри обстріли та відсутність комунікацій у Гуляйполі продовжують жити люди. Пані Валентина не виїжджає з міста, бо доглядає за домівками своїх близьких.

Валентина, жителька Гуляйполя:

Я тут дивлюся за однією дочькіною хатою, за другою, за офісом, за своєю хатою, три рази прилітало і, мабуть, 5 разів ремонтірувала.

Вцілілих будівель у Гуляйполі вже майже немає. Окупанти гатять по місту щодня і в будь-який час доби.

Ніна, жителька Гуляйполя:

І вночі, і вдень, і вранці. Вони найбільше люблять вранці о 5-й годині ми вже знаємо, що щас буде обстріл.

Більшість із тих, хто залишився у місті - пенсіонери. Рятувальники кажуть, постійно підтримують місцевих жителів - привозять їм воду та продукти. Цього разу окрім різдвяних смаколиків передали ще й теплі речі.