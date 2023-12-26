Цей крок адміністрації Байдена показує - для санкційного тиску ще є і можливості і простір.

Санкції "під ялинку". Мінфін США пояснює важливість рестрикцій, тобто обмежень проти рф, що звʼявилися напередодні Різдва. Вони мають вдарити по російському військово-промисловому комплексу. А точніше - по тим посередникам, хто допомагав Москві робити закупівлі для оборонної галузі. Детальніше розкаже наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Під новий рік логічно підбити підсумки. Станом на зараз проти росії вже запроваджена безпреценентна, рекордна кількість санкцій - так-так, відома точна кількість.

До початку повномасштабного вторгнення їх було 2695 (здебільшого рестрикції "кримські" і "донецькі"); а із початку великої війни санкцій проти Москви запровадили… ще 16 тисяч 77.

Ось які країни найбільш активні: першість у Сполучених штатів, Канади, на диво - Швейцарії; і далі - на четвертому місці Велика Британія.

І якщо подивитися на структуру, то більшість санкцій індивідуальних (тобто проти конкретних росіян). Але у чорних списках і 169 кораблів, і 102 літака. І 4344 обмеження проти росії в цілому.

Ну і під кінець року в цьому переліку якраз зʼявилися нові рестрикції. Мінфін США розʼяснює, що спрямовані вони проти посередників, що допомагали російському ВПК скуповувати заборонені товари і технології.

Американське фінансове відомство зʼясувало, що Москва знайшла шляхи в обхід санкцій отримувати верстати і виробниче обладнання, матеріали для напівпровідників і пов'язану з ними електроніку, зокрема кремнієві пластини. І запровадили відкриті рестрикції - тобто провели "червоні лінії" і попередили, що будь-які "іноземні фінансові організації можуть підпасти під санкції за проведення або сприяння будь-якій значній угоді чи послугам для російського ПВК.

Написано навіть "каратимуть за продаж, поставки або передачу критичної продукції - прямо чи опосередковано". Таким чином рестрикції бʼють не по якимось конкретним компаніям (а назви завжди можна змінити і працювати собі далі), а "зачищає" цілий сектор посередницької діяльності, робить це навипередження. Перелік заборонених товарів довгий, а не буду його зачитувати. Американська влада розʼяснює, що такі поставки "мають вирішальне значення для продовження росією війни, зокрема давали Кремлю можливість виробляти сучасну високоточну зброю".

Що ще неймовірно важливо: указ Байдена, яким ці санкції запровадили, передбачає можливість рестрикцій і проти банків та фінансових структур, через які оформлюються такі угоди із "сірими посередниками".

І це мотивуватиме навіть невеличкі банки, через які проходять платежі, сами посилювати контроль, самим не пропускати гроші за підозрілими угодами. Адже якщо це побачить Мінфін США, буде штраф чи банкрутство - якщо штати показово відлучать від своєї фінансової системи. І цей крок адміністрації Байдена показує - для санкційного тиску ще є і можливості і простір. І у 2024-му їх тільки продовжуватимуть.