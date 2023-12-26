Тисячі лондонських машин для ЗСУ. Мер британської столиці Садік Хан під тиском волонтерів дозволив передати Україні автівки, які не відповідають стандартам викидів. Все через нове правило контролю за вихлопними газами. Якщо коротко, то старі позашляховики та мікроавтобуси мали утилізувати. Але, тепер їх збираються відправити в Україну для потреб передової. Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька розповість подробиці.

Від літа волонтери намагалися достукатися до мера Лондона. Із закликом відправити до України ті машини, від яких хоче позбутися британська столиця. Мерія активно бореться за чисте повітря у місті, і на металобрухт відправляють ті автівки, які перевищують максимальний рівень викидів. Власникам навіть пропонують грошову винагороду за утилізацію машин.

Так звана "зона ультранизьких викидів", англійською абревіатура ЮЛЕЗ, у місті працює вже 4 роки. Спочатку вона покривала лише центр британської столиці. Тобто машини, які не відповідають стандартам або уникали середмістя, або щоразу платили за в'їзд до нього. З серпня - ЮЛЕЗ розширилася на все місто. Отже ще десятки тисяч автівок опинилися перед вибором - не їздити Лондоном взагалі чи платити за в'їзд. В день це 12 з половиною фунтів - майже 600 грн.

Річард Лофтхауз, журналіст, волонтер:

Ідея відправити ці машини в Україну у мене виникла в січні. Коли я вперше купив пікап і відвіз його до кордону України. Цей пікап продавала мешканка Лондона. І вона мені сказала, що продає машину, бо ж зона ультранизьких викидів розшириться і автівка стане просто невигідна. Тож коли я їхав до України - думав, ого, це ж скільки машин стане непотрібних.

Непотрібних Лондону, але дуже доречних в Україні. Тож Річард започаткував кампанію, щоби машини не просто бездумно знищували, а відправляли туди, де вони принесуть ще багато користі - на передову. Волонтери, які купують пікапи для ЗСУ, витрачають чималі гроші на вживані автівки. А тут тисячі цілком справних машин пускають на металобрухт.

Річард Лофтхауз, журналіст, волонтер:

Транспорт такий важливий на війні. Є вислів американського генерала часів Першої світової: піхота виграє битви, а логістика - виграє війни. Цінність машин надзвичайно велика, особливо, якщо вони на передовій, то вони не дуже довго живуть - їх знищують. Їх можна використовувати для перевезення персоналу, вантажу, для евакуації людей чи як машини швидкої.

Волонтери запропонували дуже просту схему. При реєстрації автівки, її власник може обирати між варіантами: утилізувати чи пожертвувати для ЗСУ. Але для введення цієї схеми необхідна підтримка лондонського мера. Здавалося, проблем не виникне, адже Садік Хан - завзятий прихильник України. Він критикує росію за напад і радо приймає українців, які втікають від війни. Крім того, Лондон вже передавав Києву машини швидкої допомоги, пожежні та інший гуманітарний вантаж. Але от щодо машин ЮЛЕЗ - мер залишився абсолютно байдужим до ідеї волонтерів.

Садік Хан, мер Лондона:

Важливо, щоб будь-які транспортні засоби, які ми безпосередньо даруємо або допомагаємо передати, відповідали потребам України. Нещодавні обговорення з офіційними особами в Києві підтвердили, що лише певні типи транспортних засобів є зараз необхідними, а саме це моделі великої вантажопідйомності. У Києві підтвердили, що звичайні легкові та мікроавтобуси, які становлять переважну більшість транспортних засобів, які здають на утиль за схемою ЮЛЕЗ, не підходять для їхніх поточних потреб.

Така відповідь не задовільнила волонтерів, вони писали петиції та продовжували висвітлювати це в британській пресі. З критикою лондонського мера щодо цього питання - виступили і колишній прем'єр Борис Джонсон, і міністр ЖКГ Майкл Гоув. За відправлення автівок виступив колишній міністр оборони Бен Воллес. Він навіть припустив, що міноборони може допомогти із логістикою. Бо має встановлені шляхи передачі вантажу для ЗСУ.

Врешті-решт Садік Хан здався, мовляв, ніколи не був проти, але для цього потрібно змінити урядові регуляції. Ну а в уряді не забарилися з відповіддю: мовляв, без проблем зроблять все необхідне, аби автівки якомога швидше опинилися в Україні.