В Ужгороді кондитер створив шоколадну скульптуру подорожі України до ЄС [ Редагувати ]
Понад 20 кг шоколаду, тиждень роботи і солодка подорож України до ЄС готова. В Ужгороді кондитер створив шоколадну скульптуру. Зобразив оленів з санчатами, які символічно везуть нашу країну до Євросоюзу. Метрову композицію із білого та чорного шоколаду планують продати. А на виручені кошти, купити бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади дрон. Скільки часу пішло на виготовлення солодкої скульптури? Мар'яна Мартин розкаже.
Олені з санчатами. Везуть карту України та солодощі. Їдуть лісом стрімко в гору, через кучугури снігу. І не будь-куди, а в Євросоюз.
Цю композицію до різдвяних свят із шоколаду створив ужгородський кондитер Валентин Штефаньо.
Валентин Штефаньо - кондитер:
Вирішив зробити таку скульптурау, яка буде в першу чергу підкреслювати новорічні свята і дати їй такий трішки акцент нашої подорожі до великої європейської родини. Там поклали шоколадну карту України. Це ніби воно символізує подорож у ЄС.
На всю композицію витратив більше тижня часу та понад 20 кілограмів чорного та білого шоколаду. Нині скільптура тішить око жителів міста.
Святослава - жителька Іршави:
Я уявляю, яка це важка робота була це створити. Це не просто посмакувати буде приємно, а трошки в себе вдома якісь частинки заморозити і десь, наприклад, влітку скуштувати і згадувати про цей період часу, бо зараз він такий святковий, казковий, неймовірний.
Хтось фотографується із шоколадним витвором мистецтва, а хтось хоче і скуштувати.
Світлана - жителька Ужгорода:
Ви знаєте, таке бажання було, так трошечки взяти і відщипнути, але розуміємо, що це треба всім, щоб подивитися.
Такі тематичні скульптури кондитер виготовляє до свят вже 15 років. І за традицією - після свят шоколад роздає у дитячі будинки. Та вже другий рік поспіль продає з молотка. Така доля чекає і ці санчата перемоги.
Валентин Штефаньо - кондитер:
Хочемо зараз долучитися до одного із аукціонів, де хочемо продати її з аукціона і гроші витратити на купівлю дрона для нашої 128 бригади.
Минулорічну скульптуру зміг продати за 10 тисяч гривень. Цього року розраховує на більшу суму. Валентин переконаний, як і його санчата подолали всі кучугури, так і Україна подолає ворога, та відсвяткує омріяну перемогу.
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