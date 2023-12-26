Тепер їх видно чи не з космосу. У Дніпрі до новорічних свят ілюмінацією прикрасили електротранспорт. Це вже стало традицією. Водії пояснюють: через війну в країні багатьом не до свят, а під час короткої поїздки в яскравому тролейбуся чи трамваї - хоч трохи піднімається настрій.

Сяє і зовні, і всередині - такий новорічний тролейбус курсує Дніпром. Його водійка Ольга зізнається: скільки точно прикрас на її залізному коні - не рахувала. Кілька десятків метрів світлодіодної стрічки, стільки ж блискучого дощику, а ще десятки наліпок. Усе прикрашали своїми силами.

Ольга Ломоносова - водійка тролейбуса:

Люди зупиняються, майже всі. В них з'являється посмішка, вони радіють, бо в душі немає свята майже нікого, бо йде війна. А дивлячись на це, це людей надає сил.

Зовні сяє усіма барвами веселки, а в салоні, для створення новорічного настою, звучать іще й різдвяні мелодії.

Перші пасажири приємно здивовані і тішаться. Кажуть, за коротку поїздку потрапляють ніби у казку, бо на вулиці буденність, а тут - свято.

Тетяна - жителька Дніпра:

Мені дуже подобається, піднімає новорічний настрій. Відчувається, що скоро свято, і не зважаючи на такий тяжкий час, стараються підняти наш настрій та бойовий дух.

Прикрашати електротранспорт новорічними вогниками вже стало традицією для Дніпра. А нині, каже Ольга, це особливо актуально. Торік, навіть під час блекаутів, святкові трамваї та тролейбуси радували містян, бо усі світлодіоди працюють автономно.

Ольга Ломоносова - водій тролейбуса:

В цей період багато раз вимикалось світло, а так як це працює від звичайних батарейок і юсб, то воно піднімало їм настрій. 31 минулого року також застало відключення і він так само стояв наряжений.

Трамваї курсують маршрутами теж з новорічною атрибутикою. Їх прикрасили своїми руками працівники, у неробочий час.

Денис Криштопа - начальник трамвайного маршруту №1 КП "Дніпровський електротранспорт":

Всередині прикрашав наш колектив. Це водії першого трамваю. Збиралися і прикрашали салон трамваю, а зовні це були, слюсарі. Вони вже прикрашали, наліпки якісь ліпили у депо.

Житель Дніпра Олександр навіть зняв усе на відео. Каже, надішле друзям - для підняття новорічного настрою.

Олександр - житель Дніпра: