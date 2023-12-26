Кількість жертв найпотужнішого за останні роки землетрусу в Китаї зросла до 149 осіб. Двоє людей досі вважаються зниклими безвісти внаслідок підземних поштовхів, що сталися минулого тижня у північно-західних районах країни. Ця трагедія призвела до значних руйнувань та евакуації людей з постраждалих районів, викликавши серйозні труднощі для місцевих жителів.

Про це повідомляє AP.

За даними державної телерадіокомпанії CCTV, кількість загиблих у місті Дунхай в провінції Цинхай зросла на одну людину - до 32, а рятувальники все ще шукають двох зниклих безвісти. У сусідній провінції Ганьсу влада повідомила про 117 загиблих.

Початкові школи в повіті Цзісішань у провінції Ганьсу в понеділок, 25 грудня, відновили заняття у наметах. Місцева влада заявила, що використає зимові канікули для ремонту пошкоджених шкіл і зведення тимчасових споруд, щоб у весняному семестрі навчання відновилося у звичайному режимі.

Влада також формувала зведення тимчасового житла для постраждалих, які зіткнулися з мінусовою температурою.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян у суботу відвідав кілька сіл в Ганьсу і повіт Цинхай і закликав владу поліпшити умови життя постраждалих, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

Лі сказав, що головним пріоритетом зусиль з надання допомоги є забезпечення людей теплом і безпекою взимку.

Нагадаємо, що в Китаї стався сильний землетрус. Станом на ранок 19 грудня було відомо про те, що жертвами природної катастрофи стало 118 людей.