Потужний землетрус у Китаї: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Кількість жертв найпотужнішого за останні роки землетрусу в Китаї зросла до 149 осіб. Двоє людей досі вважаються зниклими безвісти внаслідок підземних поштовхів, що сталися минулого тижня у північно-західних районах країни. Ця трагедія призвела до значних руйнувань та евакуації людей з постраждалих районів, викликавши серйозні труднощі для місцевих жителів.
Про це повідомляє AP.
За даними державної телерадіокомпанії CCTV, кількість загиблих у місті Дунхай в провінції Цинхай зросла на одну людину - до 32, а рятувальники все ще шукають двох зниклих безвісти. У сусідній провінції Ганьсу влада повідомила про 117 загиблих.
Початкові школи в повіті Цзісішань у провінції Ганьсу в понеділок, 25 грудня, відновили заняття у наметах. Місцева влада заявила, що використає зимові канікули для ремонту пошкоджених шкіл і зведення тимчасових споруд, щоб у весняному семестрі навчання відновилося у звичайному режимі.
Влада також формувала зведення тимчасового житла для постраждалих, які зіткнулися з мінусовою температурою.
Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян у суботу відвідав кілька сіл в Ганьсу і повіт Цинхай і закликав владу поліпшити умови життя постраждалих, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.
Лі сказав, що головним пріоритетом зусиль з надання допомоги є забезпечення людей теплом і безпекою взимку.
Нагадаємо, що в Китаї стався сильний землетрус. Станом на ранок 19 грудня було відомо про те, що жертвами природної катастрофи стало 118 людей.
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Унаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,2 в китайській провінції Ганьсу, що розташована на північному заході Китаю, життя втратили принаймні 118 людей.
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