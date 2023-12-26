Різдво в Європі - на тлі війни в Україні. Та водночас - підвищеної загрози терактів ісламістів. Старий Світ святкує головне християнське свято.

Як зустрічали першу зірку на небі? Хто святкував Різдво найкреативніше та чи згадали в цей день про Україну? Далі - в сюжеті наших кореспондентів.

Подарунки на Різдво - для панд, мавп й інших "мешканців" одного з французьких зоопарків. У Сен-Еньяні - працівники звіринцю вирішили привітати зі святом не лише одне одного. Не залишили без уваги і тамтешніх улюбленців. Напередодні Різдва їм подарували спеціальні бокси, всередині яких ті могли знайти для себе смаколики.

А у Ватикані в день свята - тисячі людей. Напередодні ж увечері в тому ж місці вони гуляли центральною площею, фотографувалися біля ялинки та дистанційно вітали родичів і друзів із прийдешнім святом. А вже в день Різдва - зібралися послухати Папу Римського Франциска. У своїй промові понтифік, окрім привітань, закликав до миру. І згадав російське вторгнення до України.

Франциск, Папа Римський:

Війна - це шлях без мети. Поразка без переможця. Та божевілля, яке не має виправдань. Я прошу миру для України. Ми повинні бути духовно близькими з цим змученим народом.

Не оминув Папа Римський і теми війни в Секторі Гази. До слова, саме через це щонайменше у Франції, Німеччині й Австрії на період різдвяних і новорічних свят посилили заходи безпеки. Все через підвищену загрозу терактів в містах Європи з боку ісламістів. Однак потенційна небезпека не завадила європейцям святкувати. До прикладу, в Парижі, який готується прийняти Олімпійські Ігри, засвітили Ейфелеву вежу. Та вже почали розпродавати новорічні сувеніри з олімпійською символікою. А гості та жителі столиці прогулювалися прикрашеним до Різдва центром міста. Як і німці, які в Берліні, традиційно, вийшли відзначати Різдво на ярмарки.

Дехто ж у день Різдва пішов купатися в крижану воду. Кількадесят жителів Берліна в різдвяному вбранні влаштували купання в одній із водойм німецької столиці.

Водночас зі зверненням до народу виступив Франк-Вальтер Штанмаєр. Президент Німеччини зазначив, що 2023-й для світу видався непростим роком.

Франк-Вальтер Штанмаєр, президент Німеччини:

Цьогоріч світ показав себе чи не з найтемнішого боку. Ми стали свідками страждань і руйнвань, насильства та ненависті.

Традиційне різдвяне звернення до нації зробила й британська корона. Чарльз ІІІ - разом із королівською родиною відвідали святкову службу - в Сандрінгемі. А у своїй промові, серед іншого, теж закликав до миру.

Чарльз ІІІ, король Великої Британії:

У цей різдвяний день я вдячний усім, хто служить і піклується про наш спільний дім. І хто прагне добра. Бо саме так ми відкриваємо найкраще в собі. Я бажаю вам щасливого Різдва та миру на планеті.

Також цьогоріч в 11 країнах Європи відбулися благодійні ярмарки "Різдво з Україною". На них підприємці-переселенці та волонтери з України демонстрували європейцям українські традиції та ремесла. Зібрані з проєкту кошти - спрямують на допомогу українським захисникам.