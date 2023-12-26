У Києві, на Співочому полі, діє виставка "Мрії та ліхтарі" [ Редагувати ]
Поринути у казкову атмосферу та стати частиною чарівного світу нині можна у Києві, на Співочому полі. Там діє виставка "Мрії та ліхтарі". Магію краси та світла бачила і наша кореспондентка Єлизавета Яковлева.
Єлизавета Яковлева, кореспондентка:
Казковий світ посеред великого міста. Тут можна пройтись під ось такою "аркою світла" і побачити різноманітних персонажів: ельфів, казкове дерево. А це - символ наступного року, дракон.
Величезні ліхтарі у вигляді чарівних істот розмістили на столичному Співочому полі. Організатори запевняють: все це - не просто окремі інсталяції, кожна з них є окремою частиною єдиного сюжету.
Анастасія Бабій, проєктна менеджерка виставки:
Ми працювали довгий час над персонажами, тому що кожен персонаж, він є індивідуальний. І він має свою роль в цій історії. Одна подія, яка розділила світ людей і світ магічних створінь для того, щоб зберегти світло.
Окрім інсталяцій, на відвідувачів чекає святкова вистава та навіть невелике фаєр-шоу!
Дитині подобається - це саме головне. Взагалі атмосфера дуже чудова.
Такі події дуже відволікають від новин і покращують настрій, звичайно. Новорічні такі, приємні.
Любов, жителька Києва:
Гарна виставка, дуже структурована, така чарівна. Мені сподобались зоряні коні піднімаються в небо і створюють бажання. Я вже забажала.
Єлизавета Яковлева, кореспондентка:
А це коти-захисники. Їх зображують із мечами. Особисто мені вони нагадують наших захисників, яких в народі часто називають котиками. А ще ці казкові фігури - майже так само, як і наші герої на передовій - дарують відчуття безпеки.
Працюватиме виставка до весни, аби якомога більше киян і гостей столиці змогли отримати порцію позитивних емоцій і бодай на кілька годин поринути у зимову казку.
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