Майже сотня бойових зіткнень по всій лінії фронту. Найгарячіше, традиційно, на Сході країни. Майже 30 атак на Лиманському секторі. Ворог не полишає спроб відбити втрачені позиції неподалік Бахмуту та оточити Авдіївку. За даними Генштабу, Силам оборони України вдалось втримати позиції. Більше про ситуацію на фронті та життя цивільних у прифронтових селах Харківщини - репортаж Руслана Смещука.

Каркас несучих стін - все, що лишилося від родинного будинку Миколи. Це прифронтова Кам'янка - селище на Харківщині. Чоловік з родиною встиг виїхати звідси за декілька днів до прильоту в будинок.

Микола, житель Камʼянки:

Внуки здесь жили со мною, как говорится, 12 марта мы выехали, а 18 марта разбили его, вообщем сгорел он вместе со всем.

До початку російського повномасштабного вторгнення у цьому селі жили півтори тисячі людей, залишилися - не більше півсотні. Сусід Миколи Сергій пам'ятає, як уперше побачив окупантів за хвірткою свого будинку.

Сергій, житель Камʼянки:

Я в погреб заховався, бо побачив, що якась каска за сараєм, а тоді двері откриваються і сразу автоматна очередь. Після цього як я думав так і получилась, що граната должна буть. І була граната. Побила потолок, консервацію всю, но мене слава богу не заділо, маленький осколок в вухо залетів і всьо.

Навесні та влітку 2022-го Кам'янка була справжнім епіцентром бойових дій. І з того часу село залишається практично повністю зруйнованим.

А це вже Богородічне, що під Святогірськом Донецької області. Під час активних бойових дій селище більше десятка разів переходило то під контроль ЗСУ, то до окупантів. Тож зараз знищене. Раніше тут проживало біля шести сотень людей. А повернулися - дев'ятнадцять. Серед них - Любов та Микола. Півроку вони жили у підвалі, а от тепер - у модульному будиночку, який встановили волонтери з Полтави.

Григорій, волонтер релігійної організації:

Цей будиночок квадратурою 40 квадратних метрів, поділений на дві кімнати. Ми завели сюди воду, світло. Ми надіємось, що проведуть по селу світло і можна буде сюди заводити в коробку світло і буде світло в будинку. Підключили воду, викопали каналізацію, тобто можно жити.

Цей будинок витримує морози до мінус 40. Швидко нагрівається навіть невеликою буржуйкою. У купівлі та встановленні подібних будинків для українців беруть участь небайдужі іноземці.

Грег, представник релігійної організації:

Люди в Америці не забувають про Україну. Я знаю, я був там минулого літа. Багато людей моляться, думають. Багато хто посилає гроші, поставляє все необхідне українцям, щоб допомогти нужденним.

Люди потроху облаштовуються в новому житлі. А собі та країні на Новий Рік - бажають та мріють лише про одне.

Любов, жителька Богородичного: