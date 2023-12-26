Вибухи в Криму: Гуменюк розкрила деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 26 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник об'єднаного координаційного го координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк розповіла деталі про вибухи у Феодосії, Криму.
Очевидна, феєрична, дійсно, вибух був потужний, детонація довготривала, пожежа масштабна. Будемо ще очікувати детальних даних, тому що проведена бойова робота, це половина справи, далі треба зібрати вичерпну інформацію до її результатів. Поки що це все наочно.
Окрім втрат з десантним кораблем, вона розповіла, які ще можуть бути втрати ворога:
По-перше, дійсно, зрозуміло, що така велика детонація спричинена не просто пальним або боєкомплектом корабля. Специфіка десантних кораблів у тому, що вони зараз використовуються ворогом постійно, як логістичні об'єкти для транспортування важливих вантажів. Цілком імовірно, що це був такий собі різдвяний подарунок, повністю запакований.
Також вона розповіла, чи відновлено сполучення та проїзд через Керченський міст.
Поки немає інформації про відновлення сполучення. Знаємо, що був перекритий, що дуже великі райони, не тільки навколо порту, оціплені військами. Вони перебувають у певній розгубленості, таке ураження для них було сюрпризом.
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