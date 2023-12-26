Українських захисників підтримують дошкільнята. До того ж технічно, безпілотниками! У Чернівцях в одному з дитсадків малеча спільно з батьками та педагогами зібрали майже 24 тисячі гривень на FPV-дрони. Крім того, героям діти підготували патріотичні листівки та малюнки, чи не у кожній - вдячність і побажання якнайшвидше повернутися додому. Живими та неушкодженими. Подробиці - у сюжеті Ольги Лучек.

Ранок у цьому дитсадку розпочинається з хвилини мовчання за загиблими у несправедливій війні з росією. Дітлахи тримають рученята на серці і співають гімн України.

А далі - замість звичайних занять у цих дітей особлива зустріч з доброчинцями. Маленькі українці радіють як ніколи. Аджt ці дошкільнята впродовж двох тижнів збирали кошти на дрони для військових. Спільними зусиллями з батьками та педагогами брали участь у різноманітних благодійних акціях, організовували театралізовані дійства. 4-річний Андрійко для такої великої мети відкрив свою скарбничку і поділився всіма заощадженнями. Батько хлопчика на війні.

Андрій Паршин, вихованець дитсадка "Дивосвіт":

Дуже-дуже чекаю! (плачучи)

В Андрія і особливий малюнок - прикрашав своїми маленькими долоньками. Допомагала синові і мама.

Тетяна Паршина, мати Андрія Паршина:

Стараємося чим можемо допомогти і кришечки збирали, і малюнки малювали разом з дітьми, писала звичайно я, але все, що написала, ми те думаємо, чекаємо наших воїнів, чекаємо нашого тата.

Подібні акції в цьому дошкільному закладі відбуваються кілька років поспіль. Нині ж вдалося зібрати майже 24 тисячі гривень на потреби військовим.

Тетяна Лакуста, вихователь-методист ЗДО №30 "Дивосвіт" Чернівецької міськради:

Підказало саме життя ідею, тому що в 2014 році загинув наш чернівчанин волонтер, котрий поїхав в зону бойових дій саме з подарунками для діток, інтернатів, дитячих будинків і з допомогою для наших військових. Це ще й до всього був мій брат рідний і так сталося, що саме в цей час в ніч з 18 на 19 грудня він загинув.

З того часу вихованці та працівники дитсадка допомагають воїнам на фронті, також збирають теплі речі пораненим бійцям в госпіталі. І жодна допомога не обходиться без дитячих малюнків.

Тетяна Лакуста, вихователь-методист ЗДО №30 "Дивосвіт" Чернівецької міськради:

Виготовлені дитячими ручками, дитячими долоньками роботи вони так само зігрівають серце, підтримують морально, духовно воїнів і ми повинні плекати в наших дітках з молодшого віку оцю соціальну-громадянську компетентність, патріотизм, національну свідомість, а це можна зробити в межах можливостей дітей та їхніх батьків.

Воїни ж у відповідь надсилають свої подяки. Ось до прикладу прапор від батьків вихованців, котрі зараз на фронті.

Ірина Патрабой, директорка ЗДО №30 "Дивосвіт" Чернівецької міськради:

Ми отримали такий гарний прапор, дітки фотографувалися з ними, вони самі особисто приїхали, самі особисто забрали, цього року вони звернулися до нас, що не вистачає коштів на антени, ми збирали для них ще миючі засоби, отруту для гризунів, які їм там дуже заважають, теплі речі і 15 тисяч 600 гривень було зібрано на антени.

Кошти дошкільнята передали волонтерам, вони ж у свою чергу не забарилися. Бо ж добре знають, FPV-дрони нині вкрай потрібні нашим захисникам аби знищувати ворога та його техніку.

Володимир Дорош, волонтер:

Ми закупили комплектуючі і вже налагодили зборку FPV-дронів на базі волонтерського штабу захисту України. Перших три ми вже зібрали. Ми ще тішимось з того, що ми вже працюємо над розробкою безпілотників, вже перші моделі є, які будуть вкрай потрібні з польотом дальністю до 100 кілометрів, а також літачки, які зможуть долетіти до кремльовської стіни.

Ці відважні бійці запускають по російських окупантах такі FPV-дрони. Вони доволі легкі, але можуть переносити до 4 кілограмів. І ось такі очікувані дрони у руках своїх пілотів. Вчинок дітей і їхні малюнки мужніх воїнів розчулили.

Дитячі малюнки вони завжди приємні, коли важкі хвилини, там військовослужбовець бере їх в руки, він просто зігрівається. Це як домашнє тепло, яке допомагає вистояти в найхолодніший мороз і найважчий час.

Й одразу в дорогу. На цих пташок з нетерпінням чекають військовослужбовці на донецькому напрямку. Один такий дрон може вивести з ладу техніку ворога, а відтак сповільнює росіян і допомагає нашим воїнам результативно рухатися вперед і протистояти окупантам.