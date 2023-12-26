Станом на ранок вівторка, 26 грудня, втрати росії у війні в Україні досягли 1010 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 354 960 військових. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, Збройні сили України знищили 22 танки, 37 бойових броньованих машин та ворожий корабель. Україна продовжує успішно протистояти агресору та захищати свою територіальну цілісність.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 354 960 (+1010) осіб ліквідовано;

танків - 5899 (+22) од.;

бойових броньованих машин - 10956 (+37) од.;

артилерійських систем - 8366 (+19) од.;

РСЗВ - 9934 од.;

засоби ППО - 614 (+1) од.;

літаків - 329 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6458 (+22) од.;

крилаті ракети - 1618 (+1) од.;

кораблі/катери - 23 (+1) од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11109 (+34) од.;

спеціальна техніка - 1239 (+5) од.

Дивіться тако, яка ситуація на фронті 26 грудня.