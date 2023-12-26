"Дідух до хати - біда із хати". Так промовляють, коли на Різдво заносять соломʼяний оберіг додому, це одна з різдвяних традицій. Вважається, що дідух - дух предків і є символ доброго врожаю, злагоди в родині, достатку в домі. Плетуть його із колосків пшениці та різнотрав'я. "Подробиці" побували на майстер-класі з його створення.

Шістдесят тисяч колосків Юлія з колегами зібрала ще влітку, щоб у переддень Різдва плести дідухів. А ще - назбирали кілька корзинок різнотрав'я.

Це і пижма, лаванда і цмін, цей кермек вирощували, а все інше це дикоросле, які ростуть у нас в гаю.

Дідух - солом'яний оберіг, його на Різдво вносять до хати. І цій традиції більше 7 тисяч років, розповідає майстриня.

Юлія, майстриня з виготовлення дідухів:

По-перше, це оберіг, це дух дідів, який заноситься напередодні Різдва і оберігає наші домівки.

А ще - це символ урожаю, добробуту та багатства. Для його створення потрібні колоски, різнотрав'я та мотузка. Спершу треба змайструвати 12 пучків - що символізують 12 місяців року та 12 апостолів.

Так взяли 7 колосків і в середину ми кладемо сухоцвіти. Обирайте котрі Вам подобаються. Жовтенький - це цмін - символ безсмертя. Я пальчиком тримаю кінчик мотузки і потім замотуємо. І тугенько, тугенько намотуємо.

Кожен пучок складається із семи колосків - по одному на кожен день тижня.

Марина спеціально приїхала на майстере-клас, щоб навчитися в'язати дідуха. Вважає цю традицію наших предків - треба відроджувати.

Марина - учасниця майстер-класу:

По-перше, я знаю, що дідух набагато старіший за ялинку. І дідухів із покон віків робили наші пращури.

А ще, за звичаями наших предків, - солом'яний оберіг плели лише чоловіки. Тримали його у будинку впродовж усіх новорічних свят, аж до Водохреща.

Марина - учасниця майстер-класу:

Дідух після свят виносили, обмолочували ці зернинки і добавляли їх у наступний посівний матеріал.

Юлія - майстриня з виготовлення дідухів:

В різних регіонах по-різному. Хтось спалює на Водохреща, хтось спалює дідух з першим днем весни, хтось спалює на весняне рівнодення, а хтось, як мама моя наприклад, вона ці дідухи збирає.

Виготовлення 12 пучків зайняло не більше 20 хвилин. Далі приступаємо до складання.

Перший ярус - це голова дідуха. Другий ярус - це ми прикладаємо 3 гілочки і потім та буде ще кілька ярусів. Ці яруси символізують пори року - весна, літо, осінь та зима.

А стовбури колосків необхідно розділити на три частини. Це, за словами Юлії, - символ наших предків.