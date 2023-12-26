Дідух до хати - біда із хати: "Подробиці" побували на майстер-класі з його створення [ Редагувати ]
"Дідух до хати - біда із хати". Так промовляють, коли на Різдво заносять соломʼяний оберіг додому, це одна з різдвяних традицій. Вважається, що дідух - дух предків і є символ доброго врожаю, злагоди в родині, достатку в домі. Плетуть його із колосків пшениці та різнотрав'я. "Подробиці" побували на майстер-класі з його створення.
Шістдесят тисяч колосків Юлія з колегами зібрала ще влітку, щоб у переддень Різдва плести дідухів. А ще - назбирали кілька корзинок різнотрав'я.
Це і пижма, лаванда і цмін, цей кермек вирощували, а все інше це дикоросле, які ростуть у нас в гаю.
Дідух - солом'яний оберіг, його на Різдво вносять до хати. І цій традиції більше 7 тисяч років, розповідає майстриня.
Юлія, майстриня з виготовлення дідухів:
По-перше, це оберіг, це дух дідів, який заноситься напередодні Різдва і оберігає наші домівки.
А ще - це символ урожаю, добробуту та багатства. Для його створення потрібні колоски, різнотрав'я та мотузка. Спершу треба змайструвати 12 пучків - що символізують 12 місяців року та 12 апостолів.
Так взяли 7 колосків і в середину ми кладемо сухоцвіти. Обирайте котрі Вам подобаються. Жовтенький - це цмін - символ безсмертя. Я пальчиком тримаю кінчик мотузки і потім замотуємо. І тугенько, тугенько намотуємо.
Кожен пучок складається із семи колосків - по одному на кожен день тижня.
Марина спеціально приїхала на майстере-клас, щоб навчитися в'язати дідуха. Вважає цю традицію наших предків - треба відроджувати.
Марина - учасниця майстер-класу:
По-перше, я знаю, що дідух набагато старіший за ялинку. І дідухів із покон віків робили наші пращури.
А ще, за звичаями наших предків, - солом'яний оберіг плели лише чоловіки. Тримали його у будинку впродовж усіх новорічних свят, аж до Водохреща.
Марина - учасниця майстер-класу:
Дідух після свят виносили, обмолочували ці зернинки і добавляли їх у наступний посівний матеріал.
Юлія - майстриня з виготовлення дідухів:
В різних регіонах по-різному. Хтось спалює на Водохреща, хтось спалює дідух з першим днем весни, хтось спалює на весняне рівнодення, а хтось, як мама моя наприклад, вона ці дідухи збирає.
Виготовлення 12 пучків зайняло не більше 20 хвилин. Далі приступаємо до складання.
Перший ярус - це голова дідуха. Другий ярус - це ми прикладаємо 3 гілочки і потім та буде ще кілька ярусів. Ці яруси символізують пори року - весна, літо, осінь та зима.
А стовбури колосків необхідно розділити на три частини. Це, за словами Юлії, - символ наших предків.
Коли ми дідуха вносимо до хати кажемо "Дідух до хати - біда із хати".
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