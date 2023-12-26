Нічна атака рф: ЗСУ знищили понад 10 ударних БпЛА [ Редагувати ]
У вівторок вночі, 26 грудня, російські окупаційні війська знову атакували Україну за допомогою ударних безпілотників "Шахед". Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.
Захисні сили ППО успішно знищили понад 10 ворожих цілей. Крім того, Збройні сили України здійснили успішний удар, в результаті якого був знищений великий десантний корабель російської федерації "Новочеркаськ". Ефективна робота українських військових важлива для забезпечення безпеки країни в умовах агресії.
Військові рф випустили по Україні 19 безпілотників Shahed-136/131 із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарсь – рф.
Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 "шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.
Також сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф "Новочеркаськ" у районі Феодосії.
Дивіться тако, яка ситуація на фронті 26 грудня.
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