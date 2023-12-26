Ті, хто залишається у місті, називають себе старожилами.

Дніпропетровщина - під вогнем противника. За повідомленням очільника області, росіяни вдарили артилерією по Нікопольщині. Без постраждалих.

Загалом, там зруйновано майже 5 тисяч інфраструктурних об'єктів. Переважна кількість понівеченого - це будинки мирних жителів. Місто під щоденним ворожим вогнем.

Окупанти гатять і з артилерії, атакують і дронами-камікадзе. Та попри небезпеку багато містян не полишають рідні домівки. Аби в них можна було проживати, комунальники відбудовують зруйноване. Про відбудову незламного Нікополя розкаже Олена Мендалюк.

Ольга Забара - жителька Нікополя:

Я тільки встигла в хату вбігти, як гухне, я сіла. Чоловік в гаражі, ми присіли. Вискочили на вулицю, тут пилюка, нічого не видно.

Ольга Іванівна пригадує потужний ворожий обстріл, якого окупанти завдали в листопаді. Тоді росіяни поцілили в будинок її куми, пані Валентини.

Валентина - жителька Нікополя:

Зруйновано верх там повністю. І даже керпіч і той хлопці долажували.

У хату жінки прилетів ворожий снаряд - прямісінько в дах. Валентину врятувало те, що в момент влучання її не було вдома. Бо вибухом знесло дах, стелю, повилітали вікна і винесло цілу стіну.

- Ось цієї стіни взагалі не було? - Не було. Нє була, але була трещина і комісія сказала, що її проще убрать. Хлопці убирали вікна, а кірпіч розібрали з вулиці і потім валили.

Місяць будівельники відбудовували тут зруйноване росіянами житло. Повністю звели вибиту стіну, вставили вікна, замінили стелю і заново вигнали дах. Пані Валентина нині мешкає у родичів, каже, ще треба відновити опалення. Зізнається: самотужки полАгодити родинний будинок не змогла б.

Валентина - жителька Нікополя:

56-го року цей дім. Не знаю, що було б.

У дворі сусіднього будинку досі побитий шифер, а вікна законопачені осб-листами і плівкою. Це житло пані Оксани. І воно теж постраждало від вибуху. Жінка розказує: ще зранку тут гуркотіли будівельники, ремонтували дах.

Оксана Довбиш - жителька Нікополя:

Ну они сняли шифер и вот деревяшки налепили, не знаю, как это называется. И сказали, дождь, слезли. Но тем не менее, работы не прекращаются? Сегодня же Рождество. Я и удивилась, что они пришли делать, я думала сегодня не будет никого. Но пришли. Снег шел, потом дождь, но они работали.

Хлопці пообіцяли перекрити дах до нового року. Однак це залежить від безпекової ситуації та погоди. Нині у Нікополі будівельники працюють без вихідних - відновлюють після обстрілів понівечені будинки місцевих. У місті російська армія зруйнувала майже 4 тисячі приватних осель.

Олександр Саюк - міський голова Нікополя:

Збільшуємо кількість бригад, тому що погодні умови не дають повністю як хотілось працювати. Щоб черга не збільшувалась саме пошкоджених будинків, тому збільшуємо кількість бригад. На зараз десь біля 30 будинків в роботі.

На сьогодні вже відбудовано більше двохсот домоволодінь у Нікополі. Наступного року такі роботи триватимуть. Для цього в міському бюджеті закладені кошти.

Олександр Саюк - міський голова Нікополя:

На ліквідацію це майже 18 мільйонів і біля 30 мільйонів, це резервний фонд на всякі випадки, які можуть статися.

Навіть попри щоденні обстріли і руйнування відбудова необхідна, пояснюють у міськраді. Адже в місті залишається більше п'ятдесяти тисяч людей. Не покинула свій дім і пані Ольга.

Ті, хто залишається у місті, називають себе старожилами. Кажуть, у разі обстрілу, саме вони викликають екстрені служби і першими йдуть на допомогу до сусідів.

Іван - житель Нікополя:

Ми два раза пострадали. У нас не так, криша тільки, у нас у сосєда в огороді перший снарялд прилетів 1 квітня, другий через місяць.

Ольга Забара - жителька Нікополя:

Як я брошу свою хату? В якій прожила стільки років. Це ви молодеж не понимаєте, а нам старікам дуже важко розставатися зі своїм нажитим.

А ще нікопольці додають, що місто живе, доки в ньому є люди. Та й люди без рідного Нікополя не можуть. Хоча за таку відданість платять своїми життями. Смертоносні російські снаряди вбили 35 містян, ще більше двохсот зазнали поранень.