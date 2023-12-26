У Сербії не вщухають протести. Напередодні у Белграді знову зібралася масова демонстрація опозиції. Вимагають ануляції результатів виборів до столичної влади через грубі фальсифікації. Окрім того, активісти оголосили блокаду руху у кількох місцях головного міста країни. Докладніше про те, що відбувається в Сербії, далі в репортажі наших кореспондетів.

Кілька тисяч сербів знову зібралися на протест проти результату парламентських виборів. Демонстрація розпочалася під стінами Центральної виборчої комісії. Далі рушила до головного поліційого відділку, де замкнули затриманих напередодні протестувальників. Унаслідок розгону та зіткнень напередодні силовики схопили чотири десятки людей. Тоді мітингарі ринули штурмувати міську раду Белграду, щоби виступити з її балкону. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Івіца Івкович, голова поліції МВС Сербії:

Були смолоскипи, кийки, подивіться, скільки каменів. Це той камінь, який був кинутий у бійців МВС. Попри засоби захисту, які ми використовували, ми маємо вісьмох постраждалих поліцейських, в тому числі один наш колега з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Натомість лідери опозиції зявили: надалі не влаштовуватимуть заворушень. І знову скликали своїх прихильників на мітинг.

Олександр Цута, лідер опозиційної коаліції:

Сьогодні ми мирні. І ми будемо мирними. Але це не триватиме вічно. За нами стіна, до якої нас притиснули, а попереду кордони міліції. Я запитую Александра Вучича - хто платить за поліцейські кийки: хто платить за перцеві балончики та сльозогінний газ? Хто за це платить?!

Тим часом пересічні протестувальники вже сумніваються, що влада дослухатиметься до голосу народу.

Закліна Соскіс, учасниця протесту:

Я не впевнена, що вихід існує. Я можу тільки сподіватися, що так і буде. Ось чому я тут, щоб підтримати моїх братів і сестер, яких пограбували і обдурили. Колись це має припинитися. Ми прийшли сюди, щоб знайти справедливість, боротися за неї.

Зоран Попович, учасник протесту:

Коли зруйовані інституції, які зараз просто мертві, єдиний спосіб - мирні протести і зібрати якомога більше людей на вулицях.

Мітингарі розширили протест - напередодні студенти заблокували вулиці перед кількома міністерствами. Вимагали перевірки списків виборців, якими послуговувалася ЦВК. Бо опозиція стверджує - проголосувати за міську владу Белграда звозили немісцевих і навіть громадян нших країн.

Блокада починається опівдні! Ми просимо вибачення у людей, які живуть у цих будинках, тому що ми будемо трохи кричати. Але це не наша вина, а Міністерства державної адміністрації та місцевого самоврядування.

Блокувати вулиці планують упродовж 6 днів. Що робитимуть далі, якщо влада не поступиться, поки не вирішили. Але запевяють - агресивих дій не чинитимуть.

Нікола Ристич, учасник протесту:

Я не маю інформації, як це сталося і хто організував насильницькі акції минулої ночі. Можу вам сказати, що ніхто з групи молодих активістів і студентів, які закликали до цих блокувань, не мав до цього відношення. Кожного, хто бере участь у будь-яких насильницьких акціях, ми вважатимемо "засланим" і таких людей серед нас не буде.

Масові протести розпочалися в Сербії тиждень тому через грубі фальсифікації на виборах. Про них заявила опозиція, що набрала суттєво менше голосів, ніж віщували соцопитування. На порушеннях наголошували і незалежні спостерігачі. Натомість президент країни Алексадр Вучич поспіхом відсвяткував тріумф, а протести назвав інспірованими ззовні. Таку ж думку про нібито спробу організувати черговий майдан заявили і в Москві. Сербія - чи не найбільш проросійська країна на Балканах. Попри декларативні наміри приєднатися до ЄС чинний керманич усіляко затягує євроінтеграцію, блокує деморатичне розв'язання питаня Косова та не запровадив санкцій проти рф.